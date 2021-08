L'accent toulousain en voie de disparition ?

Toulouse est réputée pour ses briques et ses accents chantants. "C'est un marqueur historique et familial", explique un Toulousain. Les habitants sont fiers d'accentuer les syllabes et de leurs expressions bien locales, pas toujours comprises par les voyageurs de passage. Pour entendre ces intonations, il faut désormais tendre l'oreille. Chaque année, la ville accueille près de 10.000 nouveaux habitants. Avec le brassage de la population, l'accent s'atténue. "Chez les jeunes, on l'entend moins. Mais il suffit de faire 100 kilomètres, d'aller dans le Gers ou dans les Pyrénées. Là, il est encore très fort", lance un riverain. Pas d'inquiétude donc, l'accent ne disparaît pas. Il se transforme selon nos lieux de vie. "J'habitais à Lyon , j'avais l'accent lyonnais, et quand je vivais à Bordeaux, j'avais un accent parisien", témoigne une dame. Pour Lilla, arrivée à Toulouse, il y a dix ans, difficile de masquer ses origines picardes. Toulousains de naissance ou fraîchement débarqués, tous s'entendent sur un point : cette tonalité est un signe de chaleur et de convivialité.