L’accordéon séduit toujours

Il suffit de quelques notes pour faire chavirer les cœurs. L'accordéon a ce pouvoir sur ses admirateurs. Pendant une semaine, ils se réunissent dans les Vosges pour savourer les mélodies que leur offre une vingtaine de musiciens professionnels et amateurs. Les artistes français et internationaux jouent aussi devant les enfants. Et ces derniers découvrent cet instrument avec émerveillement. Avec le contexte sanitaire, les spectateurs doivent rester assis. Ce qui ne les empêche pas de faire la fête. Le festival Accords des montagnes se tient dans différents endroits. La manifestation est organisée avec passion par Frédéric Buch, un grand nom de l'accordéon. Dans la journée, les pentes de La Bresse continuent de résonner aux sons de l'instrument à vent. Bal musette, jazz, chanson populaire... avec le piano à bretelles, on peut tout faire. Dans les Vosges, les mélodies d'accordéon vont retentir jusqu'à la fin de la semaine e souvent jusqu'au bout de la nuit. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly