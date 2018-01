Lachamp-Raphaël est une commune où le temps s'écoule comme une rivière

Sous un paisible mode de vie qui règne dans cette montagne, les Ardéchois aiment vivre dans ce paysage rustique qu'ils ne sont pas près d'abandonner. Les habitants de la plus haute commune ardéchoise maintiennent une solidarité sans faille. Près du feu, les mots-fléchés font passer le temps à Gérard Lévêque, un bonhomme de 67 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.