Lachassagne : des vins magnifiques à goûter au printemps

A Lachassagne, dans le Rhône, les trois dernières semaines ont été marquées par des orages de grêle et de la pluie. Une météo qui a perturbé les vendanges. La famille Rivière a frôlé la catastrophe, mais elle a pu éviter une année blanche. Seuls 10% des raisins de son domaine peuvent être récoltés, synonyme d'un faible rendement et d'une vendange plus courte pour les saisonniers. Cependant, grâce à la météo favorable de ce début septembre, le Chardonnay 2019 sera de bonne qualité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.