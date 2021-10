L'achat groupé de gaz ou d'électricité, une bonne solution ?

Chez Mounira Baillargeau, tout fonctionne à l'électricité : que ce soit la voiture, l'éclairage, les plaques de cuisson et même le chauffage. C'est un budget mensuel conséquent. Trouver le plus bas tarif est donc une nécessité pour elle. Il y a quatre ans, Mounira s'est rendue sur une plateforme en ligne d'achat groupé afin d'obtenir le meilleur prix. Au départ, c'était vraiment la bonne affaire par rapport au tarif réglementé. "Ça équivaut à peu près à 200 à 250 euros par an de moins", explique-t-elle. Sauf que cette quatrième année, elle a eu une mauvaise surprise en découvrant la facture de son douzième mois avec 391,15 euros à payer contre 140 habituellement. Le principal problème de l'achat groupé, c'est qu'il faut être très attentif au moment de la régularisation en fin d'année. Si le fournisseur a mal estimé votre consommation, le rattrapage peut être brutal. Avant de souscrire à un contrat, le médiateur de l'énergie vous demande de comparer votre consommation habituelle avec celle estimée par le fournisseur. Autre conseil : être vigilant lors du renouvellement de son contrat.