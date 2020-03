L'Abrivado : la fête du lâcher de taureaux au Grau-du-Roi

Dans le Gard, l'Abrivado est un événement qui marque la reprise de la saison taurine. Un retour en selle des cavaliers, suivi par plusieurs milliers de spectateurs. Des jeunes se lancent à la poursuite des taureaux, ignorant la peur, puis s'approchent et perturbent la course. Leur jeu permet aux bêtes de s'échapper durant un bref instant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.