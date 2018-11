Les lacs de Bellefontaine et des Mortes, un espace sauvage niché au cœur du Jura

D'une profondeur de sept mètres, les lacs de Bellefontaine et des Mortes existent depuis l'ère glacière. Loin des habitations, cet endroit est entièrement sauvage. En automne, il regorge de couleurs. C'est actuellement la période où les bûcherons coupent les derniers arbres pour l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.