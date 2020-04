L'activité commence à reprendre dans le secteur des jardineries

L'activité reprend doucement dans certains secteurs, à l'image des jardineries. L'occasion pour ces dernières de compenser les pertes enregistrées depuis le début du confinement. A Chevreuse (Yvelines), les clients sont heureux de pouvoir s'occuper à nouveau de leurs plantations, d'autant plus que le beau temps est au rendez-vous. Toutefois, la mise en place de mesures est de rigueur pour assurer la sécurité des visiteurs et du personnel.