L'activité des food-trucks à l'arrêt depuis le début du confinement

Malgré leur imagination pour aller à la rencontre des clients, les food-trucks ne sont pas épargnés par la crise. A Toulouse, certains d'entre eux s'installent habituellement dans les quartiers de bureaux ou campus universitaires. Mais depuis le confinement, ils ont décidé de se déplacer au marché gare de la ville où il y a plus de clientèle. Pour d'autres, les véhicules sont immobilisés. À la campagne, les food-trucks continuent de servir les clients en dépit de la forte baisse des activités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.