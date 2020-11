"L’actu et vous" : de quoi parlent les Amiénois ?

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette semaine, nous partons à la rencontre des habitants d'Amiens. La souffrance des petits commerçants semble y être la première inquiétude. "Le commerce au bord de la crise de nerfs", telle était La Une d'un des journaux locaux. Sur la rue commerçante, on en attend beaucoup des annonces de Jean Castex à leur sujet. D'un autre côté, la situation des lycées les préoccupent aussi. Entre les fermer ou les garder ouverts, ils veulent juste continuer les cours sereinement, tout en respectant les mesures sanitaires. Par ailleurs, les habitants se posent également beaucoup de questions sur la tenue des fêtes. D'autant plus que le marché de Noël a déjà été annulé alors que les riverains veulent se faire inonder par l'esprit de fête. Se rassembler, célébrer et garder un contact, voilà ce qui préoccupent le plus les Amiénois aujourd'hui.