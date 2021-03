L'actu et vous : de quoi parlent les habitants d'Albertville ?

À quelques jours du printemps, doudoune et bonnet sont toujours d'actualité à Albertville. Derrière les nuages se trouve un paysage saupoudré de blanc. Sur le marché ce jeudi matin, il fait à peine trois degrés. Les premières tulipes sont arrivées mais l'hiver n'a pas encore tiré sa révérence. Principal sujet de conversation dans les allées : faut-il avoir peur des vaccins ? L'Agence européenne des médicaments doit rendre ce jour son avis sur l'AstraZeneca. Sur le marché, les avis sont partagés. Si certains se méfient, d'autres estiment qu'il faut le faire pour se protéger du virus. À la Une du journal local ce matin, le possible tour de vis en Île-de-France. Les Parisiens seront-ils reconfinés ce week-end ? Viendront-ils en nombre dans leur maison de campagne ? Certains le redoutent, même en Savoie. "Ils peuvent amener le virus. Nous, on est moins contaminés qu'eux. Plus il y a de demandes, plus il y a de risque", confie un habitant. Après une année de crise sanitaire qui a durement affecté l'économie de la montagne, les Savoyards attendent impatiemment le retour des beaux jours.