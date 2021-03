"L’actu et vous" : de quoi parlent les habitants d'Arras ?

Sur la place des Héros ce jeudi matin, le président des Hauts-de-France s'invite à la Une du journal local. Et cela fait parler les habitants d'Arras. "Ce n'est pas une surprise. Je m'y attendais largement", explique une passante. Un peu plus loin au marché, les considérations sont tout autres. Dans l'actualité, on retient encore et toujours le Covid. Confinés, les Arrageois et les Arrageoises nous le disent, ils n'en peuvent plus. "C'est compliqué de garder le moral et de vivre au jour le jour", confie l'un d'entre eux. "On en a marre ! On voudrait être tous vaccinés, je suppose, pour passer à autre chose", ajoute une autre. Heureusement, Marie-Camille est là. Elle tente de remonter le moral de ses fidèles clients avec les légumes de printemps. "Ça remonte un petit peu le moral, car en ce moment on en a vraiment besoin", lance une cliente. Par ailleurs, certains commencent à voir le bout du tunnel, car ils viennent de recevoir leur première dose de vaccin. Mais à Arras comme dans le reste du Pas-de-Calais, on veut rester positif et on se dit que le plus dur est peut-être déjà derrière nous.