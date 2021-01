L’actu et vous : de quoi parlent les habitants de Castres ?

Ce jeudi matin, l'actualité est à l'image de la météo : morose et dominée par le Covid. Et comme chaque jeudi, les Français sont suspendus aux annonces du gouvernement. Confinement ou couvre-feu généralisé, rien de réjouissant pour les commerçants de Castres. "Des décisions sont prises, mais d'un autre côté, aucun contrôle n'est fait", explique l'un d'entre eux. Pour la plupart des Castrais, il faudra bien s'adapter. Depuis près d'un an, tous les domaines de la vie quotidienne sont bouleversés. Les habitants avouent avoir du mal à penser à autre chose. Pour échapper à ce trop-plein de Covid, certains préfèrent désormais fermer les yeux et les oreilles. "Le Covid, on ne le supporte plus. Les annonces du gouvernement, on ne les supporte plus", confie un commerçant. "C'est toujours des mauvaises nouvelles", s'en attristent certains habitants. Mais en parcourant les rues, ce ne sont pas les bonnes nouvelles qui manquent, notamment le PSG qui remporte le Trophée des champions et la participation d'une Castraise à Ninja Warrior sur TF1.