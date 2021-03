L'actu et vous : de quoi parlent les habitants de Cherbourg ?

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette semaine, direction Cherbourg (Manche). Même si le soleil brille dans les rues de la ville, le moral des habitants est bien bas. La crise sanitaire perdure et cela commence à être long. À Cherbourg, les coups de feux tirés il y a quelques jours en plein après-midi interpellent également les habitants. Ils ont fait trois blessés au total et suscitent l'inquiétude de toute la ville. "On se dit qu'on va devenir comme les grandes villes, avec la crainte de laisser nos enfants sortir", dit une habitante. "C'est vraiment violent et inquiétant pour nos enfants. Ça devient de plus en plus grave", estime une autre. Avec la qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des champions mercredi, l'actualité devient plus souriante à Cherbourg. Mais, le temps aussi peut être redoutable avec du vent. Après un début de semaine ensoleillé, la météo devrait se gâter et cela durerait jusqu'à dimanche.