"L'actu et vous" : de quoi parlent les habitants de La Rochelle ?

Il y a un parfum de vacances sur le port de La Rochelle, et autour des halles une atmosphère décontractée. Mais malgré cela, les thèmes forts de l’actualité sont dans toutes les têtes et se résument ainsi. En premier lieu, c’est la guerre en Ukraine, et en second lieu, l’élection présidentielle. Certes, deux thèmes principaux, mais beaucoup d’autres sujets les Rochelais, l’emploi par exemple. L’actualité est souvent pesante. Alors au beau milieu des vacances, certains ont envie de penser à autre chose. "On a vraiment laissé les informations de côté", avoue une habitante. Au camping de Châtelaillon sur un lieu de vacances, même au repos, on n'oublie pas tout. "Ce qui nous interpelle en ce moment, c’est la guerre en Ukraine", confie un vacancier. Encore quelques jours pour essayer de se décompresser avec l’air marin comme allier. En effet, les vacances à La Rochelle continuent encore sous un soleil assez généreux depuis ce jeudi matin. Même dans les presses, ça sent également les vacances. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brusseau