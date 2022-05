"L'actu et vous" : de quoi parlent les habitants de Menton ?

Dans ce paysage de carte postale, la guerre en Ukraine pourrait sembler bien lointaine, pourtant, elle est dans la tête de tous les Mentonnais. Au marché, à l'heure de faire ses emplettes, on parle aussi du pouvoir d'achat et de l'augmentation des prix. "Je cumule deux emplois parce que je suis une maman avec deux enfants, donc je n'ai pas le choix", témoigne une habitante. Mais samedi, un événement va peut-être faire oublier aux habitants de la Côte d'Azur l'actualité morose. Nice est en finale de la Coupe de France. Dans les collines qui entourent Menton, un sujet préoccupe les habitants, le retour des chenilles processionnaires. "C'est vrai que nous, on est envahi par les chenilles et c'est vraiment très dangereux", s'inquiète un habitant. Ce jeudi, le ciel est gris menaçant. En cette période de sécheresse, c'est une bonne nouvelle. "Nous, on prie pour qu'il pleuve. On sait que les touristes, ils ne sont pas contents, mais nous, on voudrait qu'il pleuve", lance une habitante. Les touristes sont déjà présents et on les attend nombreux cet été. Ici, la saison a très bien commencé. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde