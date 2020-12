"L'actu et vous" : de quoi parlent les habitants de Périgueux ?

Chaque semaine, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Ce jeudi, direction Périgueux (Dordogne) pour découvrir de quoi parlent ses habitants. Tous les Périgourdins ont le virus à l'esprit, avec l'impression que le temps est suspendu dans les rues de la ville. Chez un chocolatier, les clients s'enchaînent et les fêtes se préparent dans une ambiance particulière cette année. Avec l'attente des annonces du Premier ministre à deux semaines du réveillon, certains ont l'impression que les fêtes seront un peu gâchées. Dans un restaurant de Périgueux, cinq stères de bois ont été livrés pour alimenter le four à pizza. Mais pour le gérant, l'actualité c'est surtout le Covid. Il affirme s'être mis à la livraison pour pouvoir s'en sortir financièrement. Dans une maison de la presse, d'autres thèmes sont évoqués. C'est le cas des attentats et du racisme dans le sport. Des actus jugées importantes qui ne doivent pas passées inaperçues.