"L'actu et vous" : de quoi parlent les habitants de Plougastel-Daoulas ?

Sur le marché de Plougastel, le même mot revient en boucle ce matin : "la guerre en Ukraine". Pour beaucoup, le conflit russo-ukrainien occulte largement l'actualité française. Les élections sont pourtant toujours d'actualité dans le bar-tabac du bourg. Un client suit la campagne des législatives de près. Derrière le comptoir, Sébastien Olivier-Henry, gérant du bar "Le Cariver", n'a qu'une seule préoccupation, le pouvoir d'achat des Français. Le café qui augmente, les boissons qui augmentent, la marchandise qui augmente tout le temps. C'est compliqué, les gens se privent de pas mal de choses en ce moment", nous rapporte-t-il. Heureusement, dans la capitale de la fraise, on peut compter sur l'arrivée des premières gariguettes pour mettre du baume au cœur. C'est l'actualité du moment pour les maraîchers. Entre les étals, on discute aussi des vacances de Pâques, de la météo bien sûr, mais pas que. Philippe, lui, retient le match d'anthologie du Français Karim Benzema, qui porte le Real Madrid en ligue des champions. À Plougastel, un air de vacances règne encore malgré tout sur le bourg. Les chapeaux et les t-shirts colorés sont de sortie, pour faire oublier un peu l'actualité. TF1 | Reportage P. Géli, J. Denniel