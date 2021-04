"L’actu et vous" : de quoi parlent les habitants de Plougonvelin en Bretagne ?

C'est la journée la plus chaude de la semaine en Bretagne. Pour ce début avril, c'est peut-être même un record sur les 75 dernières années. Cette bonne nouvelle n'a évidemment pas échappé aux Bretons ce jeudi matin. Jérémie a tout prévu pour en profiter en famille. Dans tous les esprits, il y a bien sûr le confinement annoncé mercredi soir. Martine a profité de cette belle journée pour une ultime baignade en longe-côte. "C'est franchement bon pour le moral et pour le physique", explique-t-elle. Dans l'actualité, les Bretons ont aussi retenu l'histoire du porte-conteneurs géant bloqué dans le canal de Suez et qui a été remis à flot il y a quelques jours seulement. "Il y a quand même eu 400 navires bloqués. C'est assez étonnant", lance un passant. "Ces bateaux, ils cassent facilement après quand ils ont échoué. Il aurait pu y avoir une catastrophe écologique", ajoute un autre. Ce jeudi est le dernier jour pour profiter des grandes marées. Les pêcheurs amateurs seront sûrement encore plus nombreux sur la plage aujourd'hui.