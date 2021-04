"L'actu et vous" : de quoi parlent les habitants de Reims ?

Il faisait encore bien frais ce jeudi matin sur un marché de quartier à Reims. Si les poissonniers ont froid, les maraîchers ont du mal à faire pousser leurs légumes. Dans une région très agricole comme la Champagne, les fortes gelées d'avril questionnent les clients. "Je m'inquiète un peu pour les vignerons champenois, qui ont été sur certains secteurs touchés partiellement ou totalement", a confié une Rémoise. Autre préoccupation des Rémois, les chiffres toujours très élevés de contamination et les services de réanimation débordés. "Il faut vacciner, il n'y a que ça à faire. Puis arrêter de faire de la contre-publicité dès qu'il y a quelqu'un qui tombe malade avec AstraZeneca", a confié un Rémois. Au milieu de nombreux commerces fermés, les passants et les commerçants attendent aussi que le gouvernement annonce un peu plus de liberté. "On attend déjà une feuille de route pour savoir si on va ouvrir, soit les terrasses, soit les bars, soit les hôtels", a confié l'un d'entre eux. Entre des chiffres alarmants et le besoin de respirer, les Rémois ont un sentiment très partagé.