"L'actu et vous" : de quoi parlent les habitants de Saint-Cyr-sur-Mer ?

Chaque semaine, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Ce jeudi, direction Saint-Cyr-sur-Mer (Var) pour découvrir de quoi parlent ses habitants. Noël figure parmi l'incontournable de l'actualité, notamment l'organisation du réveillon. Pour certains, il n'est pas question de s'en passer. D'autres ont préféré le remettre à l'année prochaine. Si la ville s'est parée de ses habits de fêtes, ce Noël ne sera semblable à nul autre à cause de la situation sanitaire. Couvre-feu et vaccins occupent également l'esprit des Saint-Cyriens. "Je me ferais vacciner. Mon mari aussi", a affirmé une habitante. "Si on veut arriver au bout de cette pandémie, il faut que tout le monde se fasse vacciner", a expliquN une autre. Le dernier sujet majeur est sûrement le meurtre de trois gendarmes dans le Puy-de-Dôme. Un drame qui émeut, même à plusieurs centaines de kilomètres. Si l'actualité, par vague, afflux et reflux à toute période de l'année, beaucoup ont envie, pour un petit moment, de l'oublier.