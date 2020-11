"L'actu et vous" : de quoi parlent les habitants de Thonon-les-Bains ?

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette semaine, Yanis Mathis est allé à la rencontre des habitants de Thonon-les-Bains. Ils éprouvent une certaine lassitude face au confinement et aux rues vides. "Moi, personne âgée, je dis qu'on en a ras les pâquerettes", lancent certaines. "On n'a pas une bonne vue à long terme", dénoncent d'autres. L'avenir incertain, la deuxième vague de coronavirus et l'augmentation du nombre d'hospitalisations inquiètent et agacent aussi. Mais la question qui taraude en ce moment est : pourrons-nous fêter Noël en famille ? Autres sujets : les informations sur l'élection présidentielle américaine, notamment son influence sur la politique européenne ainsi que l'éventuelle défaite de Donald Trump. Et la venue des étrangers pour skier dans les Alpes dans les prochaines semaines.