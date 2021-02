L'actu et vous : de quoi parlent les habitants de Vichy ?

D'ordinaire, Vichy est une ville où il fait bon de se promener et flâner. Mais ce jeudi matin, c'était plutôt temps gris et grise mine qui ont été d'actualité. "Les Vichyssois, comme beaucoup de Français, n'ont pas le moral. On ne sait pas où on va", témoigne une habitante. La météo figure également parmi les premiers sujets évoqués des habitants. Depuis un an, le climat sanitaire n'est jamais bien loin. Vaccins, variants, couvre-feu, le Covid est en première ligne des préoccupations des Vichyssois. "Il faut vivre avec, mais il ne faut pas trop s'imprégner dedans", conseille un habitant. Dans ce contexte, les commerçants ont bien du mal à se réjouir, car leurs activités tournent au ralenti. Jean-claude est retraité, et son actualité, c'est de pouvoir bientôt profiter enfin de sa famille pour les vacances scolaires. "Les petits-enfants, avec la nouvelle vaccination, on va pouvoir les accepter. C'est vrai que c'était un petit peu dur quand même", confie-t-il.