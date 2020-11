"L'actu et vous" : de quoi parlent les Havrais ?

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette semaine, nous partons à la rencontre des habitants du Havre (Seine-Maritime). Dans cette ville, le message du quotidien Paris-Normandie est clair : faire revivre le commerce. Il fait directement référence au discours du président de la République de cette semaine. Cela a enrichi l'actualité. Et malgré les 9° C affichés au thermomètre, des baigneurs ont profité de la mer ce jeudi. Ils seront d'ailleurs plus nombreux samedi grâce aux déplacements autorisés de 20 km. Concernant la proposition de loi sur la sécurité globale, les habitants du Havre se soucient de la liberté de la presse. C'est en effet capital pour ces derniers. Par ailleurs, le décès de Diego Maradona à emu. "C'est un coup dur pour le monde du football", a affirmé une riveraine. Mais pour redonner le moral, les Havrais peuvent compter sur la météo qui promet du soleil toute la journée. Enfin, au Havre comme dans beaucoup de grandes villes, il n'y aura pas de marché de Noël cette année. Malgré tout, la grande roue sera sur la place de l'Hôtel de ville.