"L'actu et vous" : de quoi parlent les Nancéiens ?

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette semaine, nous allons à la rencontre des habitants de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ce matin, la mort de Valéry Giscard d'Estaing est le principal sujet de conversation des Nancéiens. Pour Jocelyne, c'était un homme qui voulait être proche des Français. Le quotidien régional "L'Est Républicain" a consacré sa Une avec cinq pages spéciales sur la disparition de l'ancien président de la République. Pour une commerçante, la mort de Valéry Giscard d'Estaing suscite émotion et nostalgie. Selon une Nancéienne, l'ancien président a fait beaucoup de choses intéressantes telles que le divorce avec consentement mutuel. Pour la plupart des habitants, Valéry Giscard d'Estaing était également le symbole d'une époque : la fin des Trente Glorieuses, une période perçue comme plus insouciante qu'aujourd'hui. Voilà quelques réactions des habitants de Nancy.