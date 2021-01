Les inquiétudes des Perpignanais

Chaque jeudi, nos journalistes partent à la rencontre des Français pour parler de l'actualité. Cette semaine, direction Perpignan (Pyrénées-Orientales). Ce qui intéresse les habitants c'est avant tout le Covid ainsi que les événements aux États-Unis. Ce dernier sujet alimente les conversations ce matin au moment du café. Plusieurs retraités condamnent l'attitude de l'ancien président qui s'accroche au pouvoir. Autre sujet de conversation : les conséquences économiques du Covid. Une commerçante de la ville va suivre attentivement les annonces du Premier ministre ce jeudi soir. Alors que la vaccination vient de commencer dans le pays, certains estiment qu'il faudrait aller plus vite. Ce qui chagrine une habitante de 92 ans, c'est la météo du jour avec -2 °C ce matin. Et pourtant, des températures négatives sont prévues jusqu'en début de la semaine prochaine. En effet, l'hiver s'installe et une vague de froid va arriver d'Espagne. Selon l'alerte de Météo France, il pourrait même y avoir de la neige en plaine à partir de samedi.