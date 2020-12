"L'actu et vous" : de quoi parlent les Strasbourgeois ?

Dès l'ouverture, une longue file de clients s'est installée devant une pâtisserie de Strasbourg ce jeudi. Ils sont venus se faire plaisir et profiter d'un repas de fête, même en comité restreint. Un 31 décembre forcément particulier, marqué évidemment par la crise sanitaire. Une fois encore, c'est l'actualité du jour. Les restrictions et les interdictions sont ce que retiennent surtout les gens. D'autres, eux, mettent en garde sur la vaccination. Le retour du froid est l'autre sujet de conversation de ce dernier jour de l'année. Cela fait presque deux ans que les Strasbourgeois n'ont pas vu de neige dans leur jardin. Fort heureusement, pour réchauffer les cœurs, il reste un peu de couleur à apprécier sans modération avec le symbole immanquable du Nouvel an, le gui. Malheureusement cette année, la tradition ne sera pas complètement respectée. Dernière actualité heureuse, les commerçants sont très sollicités pour cause de couvre-feu. Les gens s'y prennent au dernier moment. Enfin, profiter de petits plaisirs pour retrouver le sourire et espérer une année 2021 plus joyeuse, c'est peut-être l'actualité incontournable de ce dernier jour de l'année.