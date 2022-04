L’actu vue de Cambrai

Pour ceux qui ont pris leur café avec La Voix du Nord ce jeudi matin, l’usine Buitoni qui a été perquisitionnée hier était en Une. Elle est mise en cause dans la contamination de plusieurs enfants à la bactérie E.coli. C’est tout près de la ville et fait travailler plusieurs milliers de personnes. Donc, c’est très inquiétant pour les Cambrésiens. Dans la ville, même si on veut prendre un peu de hauteur face à l’actualité, une seule écrase tout le reste, et c’est le second tour de la présidentielle. La guerre en Ukraine et le Covid occupent encore un petit peu les conversations matinales, mais beaucoup moins que la douceur des températures et le soleil qui inonde la ville. Et l’actualité, on la retrouve aussi chez le boucher où il y a beaucoup de monde à l’approche du week-end de Pâques. Odette, elle, se préoccupe davantage de trouver le meilleur rouleau pour son repas. Mais ici, ce sont les vacances scolaires. Alors, quelques Cambrésiens nous ont confié vouloir s’évader au moins un peu de l’actualité. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez