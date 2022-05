L'addition plus salée au restaurant

La semaine dernière, Laura Meunier, restauratrice à Lille (Nord), a revu quelques prix à la hausse. Avec la revalorisation du Smic de 2,65% qui concerne neuf de ses salariés, plus les augmentations des produits, il n'y avait pas d'autres choix. Dans un bar, deux salariés sont payés au Smic. La hausse de leurs salaires représente 150 euros de plus par mois sur les charges de leur employeur. Même si cela joue forcément sur les bénéfices, il n'y aura pas de répercussions sur la carte, du moins pas pour le moment. Une charge qui s'ajoute à des augmentations. Le beurre, par exemple, est passé de trois à huit euros le kilo. L'huile d'une vingtaine à 64 euros le bidon. Les petits restaurants étouffent et craignent pour la survie de la gastronomie à la française au profit de grands groupes. C'est la troisième fois en sept mois que le Smic est revalorisé. Si cela permet aux salariés de rattraper le niveau de l'inflation, c'est bien le client qui va finir par le payer sur son addition. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette