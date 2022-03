L’adieu à Jean-Pierre Pernaut

Il y a des sourires qui ne s'effacent pas. Des présences qui restent dans les cœurs, dans le cœur des gens. Et ils étaient là ce mercredi matin, pour un adieu à l'heure du 13H et celle des marchés. À Sanary, le premier plus beau marché de France, les commerçants avaient les couleurs du deuil, mais le sourire de ceux qui ne l'oublieront pas. "On est triste mais on ne l'oubliera pas parce que le fait de travailler sur le marché, on aura toujours une pensée pour lui. Il est toujours là avec nous", confie une commerçante du marché de Sanary. Du soleil de la Réunion, à la chaleur de sa terre natale, mais aussi depuis les terroirs jusqu'au pavé de la basilique Sainte-Clotilde, les mêmes mots pour le décrire. "Moi, j'ai adoré l'entièreté de cet homme parce qu'il était entier. Il était entier à l'antenne, les gens s'en sont rendus compte puis, il était entier dans la vie", lance Sébastien Hembert, correspondant TF1. Tous là, comme les membres d'une même famille, pour lui dire au revoir. TF1 | Reportage S. Pinatel