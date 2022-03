L’adieu de Sanary à Jean-Pierre Pernaut

C’est un jour de deuil à Sanary-sur-Mer (Var). Derrière les étals du marché, les commerçants se sont vêtus de noir. Car tous, dans cette petite ville du Var, se rappellent de ce jour de mai 2018 et du journal de 13h, présenté en direct, depuis le Port. Sanary était le premier plus beau marché de France. Et quatre ans plus tard, Jean-Pierre Pernaut est toujours un peu là. Certains sont venus écrire un mot d’hommage dans ce livre de condoléances, mis à disposition par la mairie. D’autres ressortent les photos. Tous expriment leur reconnaissance, pour avoir mis en valeur leur ville, leur marché. "Si le marché de Sanary est comme ça aujourd’hui, c’est un peu grâce à lui. Sans le plus beau marché de France, on n’aurait pas été aussi visible en France et à l’étranger", reconnaît une habitante de la ville. A la fin du reportage, on voit Jean-Pierre Pernaut sur un pointu, en embarcation traditionnelle, quittant le port vers le large. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Miara