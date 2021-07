Lady Di aurait eu 60 ans : des hommages à Londres et à Paris

A Londres, la statue n'a pas encore été dévoilée, mais les Anglais n'en ont pas besoin pour se souvenir d'une princesse dont ils sont toujours aussi fans. "C'est la princesse du peuple non ? Elle a fait beaucoup de belles choses, c'est une belle dame. Qu'elle soit bénie", "Les gens l'aiment, elle était merveilleuse. Il y a eu des scandales, mais il y a eu également de bons côtés", "C'était une gentille personne", énoncent ceux que nous avons croisé. Les raisons de se souvenir de Lady Di ne manquent pas. "Je pense que c'était une icône de la mode. Elle a lancé tellement de tendances, elle était incroyable", lance une passante. Et en parlant d'indémodable, dans les boutiques de souvenirs londoniennes, vous trouverez toujours des objets à l'effigie de la famille royale. Diana figure parmi les plus vendues. Le souvenir de Diana est fort, jusque dans l'Hexagone. Ce jeudi, certains ont déposé des fleurs sur le pont de l'Alma, là où elle est morte en 1997, pour son anniversaire. Beaucoup sont passés ici pour saluer un symbole. La cérémonie aura lieu tout à l'heure à Londres, à 15h30.