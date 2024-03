L'affaire Grégory relancée par les progrès de la science ?

Cela fait bientôt 40 ans que les parents de Grégory Villemin attendent une avancée décisive. Les enquêteurs vont de nouveau se pencher sur l'ADN retrouvé sur cette cordelette et sur l'anorak de l'enfant. Cet ADN déjà comparé à celui de certains membres de la famille, parent, grand-parent, un cousin longtemps soupçonné, n'a rien donné. Il va être de nouveau comparé à un cercle plus élargi, six personnes, dont un oncle de Grégory. Autre espoir pour la famille, tenter de faire parler un enregistrement. Un message que le corbeau a laissé à l'époque sur le répondeur des parents de Grégory. Les magistrats s’interrogent. Pourraient-ils identifier l'auteur grâce aux nouvelles technologies ? Difficile pour Jean-François Bonastre, chercheur à l'Inria et expert en analyse de voix. Lui-même a déjà travaillé sur cette affaire à la demande de la justice. À défaut d'obtenir un nom, ces nouveaux actes judiciaires permettent de garder le dossier Grégory ouvert en espérant un jour peut-être identifier l'auteur du meurtre. Une énigme depuis 1984. TF1 | Reportage G. Chieze, M. Kouho