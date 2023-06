L'âge légal pour le permis passe de 18 à 17 ans

Sacha Houlié, député (Re) de la Vienne, a demandé au gouvernement d’étudier l’abaissement de l’âge légal pour le permis de conduire à 17 ans. Beaucoup l'accusent d’irresponsable. "Nous nous sommes saisis à bras-le-corps du sujet des permis, puisque j’ai fait une proposition de loi pour rendre le permis plus simple, le plus rapide et moins cher", s'est-il défendu. Lors de l'examen de cette proposition de loi, il a été constaté que 80 % des permis sont délivrés à des gens qui ont entre 18 et 25 ans. Pour lui, la question de la sécurité routière se pose d’abord sur les jeunes permis et non pas autour de l’âge. L’objectif est d'améliorer l’accompagnement et la formation des jeunes permis. Près de 200 000 ados vont pouvoir passer le permis dès le mois de janvier prochain. Cette nouvelle solution de mobilité s’adresse aux jeunes de la campagne, car ce sont eux qui ont plus besoin de se déplacer. "On a déjà voté en novembre dernier une disposition pour recruter sur les quatre prochaines années 100 inspecteurs supplémentaires du permis de conduire, sachant qu’il en existe actuellement 12 000 pour tout le territoire français", a-t-il terminé.