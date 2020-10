L'agnelage, une période aussi importante qu'attendrissante pour les éleveurs

A Campan, la bergerie d'Eric Abadie s'est transformée en une immense nurserie à l'occasion de l'agnelage. En quelques semaines, plus de 700 agneaux ont vu le jour. Durant cette période, les brebis sont particulièrement choyées avec du bon regain, mais surtout avec l'amour de l'éleveur qui doit souvent donner de sa personne. D'ici la fin de l'automne, d'autres animaux verront le jour. Certains découvriront le plaisir de l'herbe fraîche au printemps.