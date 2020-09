L’agresseur de la rue Appert toujours en garde à vue

L'assaillant présumé de l'attaque perpétrée devant les anciens locaux de Charlie Hebdo est toujours en garde à vue au siège de la police judiciaire parisienne. Le jeune homme continue de parler et d'assumer les faits. Son petit frère, trois de ses colocataires et une connaissance sont également en garde à vue.