L’agriculture attire de nouveau les jeunes

Depuis 30 ans, Stéphane Prêté forme des jeunes à l'élevage. Leur profil aurait changé au fil des ans. Océane Mabon, 17 ans, est en terminale agricole. La jeune fille est issue d'une famille d'agriculteurs et s'intéresse à la gestion d'exploitation malgré les difficultés du secteur. Elle a choisi son cursus en dehors de toute influence parentale. Béranger Chatelain, lui, fils de boulangers, souhaite devenir producteur de fromage de chèvre et découvre un tout nouveau domaine. Depuis quelque temps dans une ferme pédagogique de Derval (Loire-Atlantique), les demandes d'inscription augmentent. L'agriculture séduit de nouveau. "Ce sont des métiers qui apportent du sens, mais également parce qu'on est sur des métiers extrêmement divers", explique Anne Courtel, directrice adjointe du lycée. A la sortie de leur formation, les élèves sont assurés de trouver du travail. L'agriculture a besoin de forces vives. Dans l'Hexagone en moyenne, six agriculteurs sur dix ont plus de 50 ans. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec, L. Floc'h