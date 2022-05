L’agriculture bio en perte de vitesse

Fruits et légumes, poissons, Michèle fait quelques achats au rayon bio de son supermarché, mais elle cible certains produits bien précis. Avec la hausse du prix de l'essence, de l'énergie ou encore de certains produits du quotidien, le budget course est de plus en plus restreint. Les consommateurs se détournent des produits bio : 6% de ventes en moins dans les grandes surfaces début 2022. Marie-Jo, quant à elle, a décidé de renier sur d'autres dépenses pour continuer à acheter ses produits habituels. Du côté des producteurs, il est difficile d'écouler tous les stocks. Pour cette maraîchère bio, les ventes ont chuté de 50% ces derniers mois. Maud Marie tente de sauver sa marchandise au maximum. "Ce qu'on n'arrive pas à vendre, on va les donner aux voisins. Financièrement, c'est perdu", confie-t-elle. Les ventes de produits bio avaient pourtant progressé lors des confinements. Les consommateurs privilégiaient l'alimentation dans leurs dépenses. Aujourd'hui, l'avenir est incertain. Certains maraîchers s'interrogent sur le développement de leur activité. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby