L'agriculture française fortement touchée par l'épidémie de coronavirus

Alors que le printemps pointe le bout de son nez et que la récolte de fraises a commencé depuis deux jours, l'inquiétude monte chez les producteurs. À Cendrieux (Dordogne), certains d'entre eux travaillent avec des ouvriers qualifiés venus de toute l'Europe. Mais la pandémie de coronavirus rend la présence de ces derniers impossible. Les agriculteurs doivent également faire face à une demande en chute libre, car dans les supermarchés, les fruits et légumes de saison ne font plus recette.