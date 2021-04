L'agroalimentaire, un secteur qui recrute

Le taux de chômage du premier trimestre est en légère baisse, avec une décroissance de 0,4%. C'est 14 500 inscrits de moins dans la catégorie A qui regroupe ceux qui n'ont aucune activité. Plus de trois millions de personnes sont actuellement inscrites à Pôle emploi. Et si vous faites partie de ceux qui recherchent de l'emploi, sachez que l'agroalimentaire emploie massivement. Arnaud Bouquet a fait ses premiers pas dans l'entreprise "Sabarot Wassner" à Chaspuzac (Haute-Loire) il y a dix jours à peine. Il a quitté la région lyonnaise pour devenir le responsable logistique de la société. Il savoure sa nouvelle vie. L'entreprise emploie 150 salariés. Elle s'est spécialisée dans les lentilles, les légumes secs, les céréales ou encore les champignons. Avec la consommation accrue dans les grandes surfaces et dans les plats à emporter, le secteur ne connaît pas la crise. En moyenne, chaque année, "Sabarot Wassner" recrute dix personnes. Actuellement dans l'Hexagone, près de 20 000 emplois seraient encore à pourvoir dans le secteur de l'agroalimentaire.