L'Aïd el-Kebir fêtée à Marseille

C’est un jour de fête dans le quartier de Noailles, à Marseille. Ici, beaucoup font leurs dernières emplettes avant de célébrer l’Aïd el-Kebir, l’une des plus grandes fêtes musulmanes. L’Aïd el-Kebir, c'est un grand repas en famille aussi appelé la "fête du sacrifice". Traditionnellement, un mouton doit être tué selon les rites musulmans, dans des abattoirs agréés. Alors, dans une boucherie, on se presse ce mardi matin. "L’agneau, c’est obligé, c’est sacré", affirme un client. Cette fête commémore la soumission d’Abraham à Dieu, dans l’ancien testament et le Coran. Ce moment de partage est donc aussi une preuve de foi pour de nombreux pratiquants à travers le monde. De nombreux musulmans débutent d'ailleurs cette journée par une prière à la mosquée avant de retrouver leur famille dans l’après-midi. Les festivités de l’Aïd el-Kebir débutent ce mardi et dureront jusqu’à vendredi.