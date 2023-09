REPORTAGE - Maroc : l'aide arrive enfin dans des villages isolés

Les premiers secours sont arrivés à Tigouga, à cinq heures au nord-ouest d'Agadir, ce lundi matin. Ces rescapés vivent là depuis trois jours. Dimanche, ils ont trouvé du plastique pour renforcer un peu leur abri. Ces habitants veulent montrer l'état de leur quartier. À peine arrivés sur place, une femme de 67 ans, née dans ce village, nous emmène chez elle. Elle nous tient la main, le signe que la moindre présence extérieure leur fait du bien : "Regarde, toute ma maison est tombée. Je suis toute seule, je n'ai plus rien, et je dois m'occuper de beaucoup d'enfants". Elle a juste eu le temps de sortir pendant le séisme. Depuis, elle attendait l'arrivée des secours avec impatience. Un médecin est venu de Rabat, et il n'arrête pas depuis dimanche soir. Un monsieur vient d'un village reculé, il a besoin d'un calmant. Trente personnes sont mortes sur les 200 habitants de Tigouga. Le bilan est encore provisoire. Les secouristes ne sont pas encore parvenus à rejoindre les nombreux logements situés très loin dans la montagne. TF1 | Reportage Y. Hovine, L. Gorgibus, F. Maillard