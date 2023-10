L'aide humanitaire entre à Gaza

Après des jours et des jours d’attente, ça y est, l’aide humanitaire quitte l’Égypte. De l’autre côté de ce poste-frontière, Gaza et ses 2,5 millions d’habitants. Un territoire coupé du monde depuis quinze jours maintenant. On compte vingt camions. Ce premier convoi, ô combien symbolique, paraît dérisoire, car en temps normal, selon l’ONU, une centaine de poids lourds rejoignent Gaza chaque jour avec de l’aide humanitaire. D’ailleurs, ce samedi matin encore, 175 autres attendent d’être autorisés à traverser la frontière. Dans la bande de Gaza, les hôpitaux sont saturés. Les médicaments, la nourriture et l’eau potable manquent cruellement. Comment expliquer que l’aide tarde tant à arriver ? La bande de Gaza est soumise à un blocus total depuis deux semaines. La priorité pour les Israéliens, c’est d’empêcher l’entrée d’armes sur le territoire aux mains du Hamas. Voilà pourquoi l’aide est scrutée et arrive au compte-gouttes. Tous les yeux sont rivés sur ce poste de Rafah, à la frontière égyptienne, seule enclave à ne pas être contrôlée par Israël. Les Gazaouis traversent aussi une importante crise énergétique. Or, aucun carburant ne sera livré. Le risque : qu’il soit utilisé par le Hamas. TF1 | Reportage M. Poissonnet