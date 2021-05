L'Aiguille du Midi de nouveau accessible aux visiteurs

C'est l'arrivée de la première cabine de la matinée. Les skieurs les plus impatients attendent ce moment depuis sept mois. Avant de s'élancer dans la Vallée Blanche, certains prennent le temps d'admirer le paysage à 3 800 mètres d'altitude. "On est super content de pouvoir recommencer à repartir sur ce terrain de jeux", lance l'un d'eux. "On a aussi beaucoup de doute à cause de la météo", ajoute un autre. En effet, il est encore tombé 50 cm de neige sur les sommets la nuit dernière. Eric et Tony sont membres de la Compagnie des guides de Chamonix (Haute-Savoie). Ils veulent reconnaître le terrain avant d'emmener leurs clients pour des prochaines courses en haute montagne. Par ailleurs, il y a des visiteurs contemplatifs qui ne recherchent pas l'exploit. Deux vacanciers sont venus passer une semaine à Chamonix. Ils ont face à eux tous les sommets les plus mythiques du Mont-Blanc. Cette fois, la saison a réellement débuté. En temps normal, 500 000 visiteurs empruntent le téléphérique de l'Aiguille du Midi.