L'ail, l'or blanc de la Lomagne

Les tresses d'ail font leur retour sur les étals. En Lomagne (Gers), l'été elles sont incontournables. Au marché de Florence, les touristes font leur provision. La famille de Francis Gamot produit de l'ail depuis cinq générations. Avec Marie et leur fils Laurent, ils se sont lancés dans la vente directe il y a plus de 30 ans. L'objectif est resté le même, faire connaitre leur ail et transmettre leur passion. La ferme est installée à quelques kilomètres de là, à Saint-Clar. Ces agriculteurs cultivent de l'ail violet et le fameux ail blanc de Lomagne. Une fois récolté, il est séché pendant un mois dans des hangars traditionnels. C'est Marie-Renée Gamot qui se charge ensuite de les peler. Chaque gousse passe entre ses mains. Puis vient le temps de l'assemblage. La tresse c'est un peu du folklore, mais Marie est si fière de son condiment qu'elle tient à le mettre en valeur. Avec ses ciseaux, Laurent Gamot se charge des finitions. Ce sont des heures de travail pour que ces petites têtes blanches parfument nos recettes estivales. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis