L’Ain rebascule dans une ambiance hivernale

Oublier les tulipes et les coquelicots, en une nuit, Champfromier (Ain) vient de basculer du printemps à l'hiver. Dans ce village de 700 habitants, le thermomètre affichait ce mercredi matin moins cinq degrés. Les petits rouges-gorges semblent déboussolés, mais les anciens ne sont pas surpris. "Chez nous, l'hiver finit le 14 juillet puis ça reprend le 15 août", explique l'un deux. "On a remonté le chauffage. On ne l'avait pas éteint, car on ne l'éteint jamais avant le mois de mai", rajoute une autre. Thomas, le boulanger, a vu les flocons tomber toute la nuit et il se languit des beaux jours. "On a déjà eu une belle saison de neige. Et là, c'est trop tard maintenant, il faut laisser la place au beau temps", explique-t-il. Aujourd'hui, c'est un mercredi frileux. Une promesse d'une journée au grand air pour un petit garçon de trois ans. A la ferme, plus question en revanche de mettre le museau dehors. Les 50 Montbeliardes de Yoann Falabrègue sont privées de pâturage. Malgré le retour du soleil à Champfromier, les gelées printanières vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine.