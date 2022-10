Laine, le bon filon pour passer l'hiver

De la laine, Chantal Hoonaert, habitante de Wattignies (Nord), en a partout. Dans les tiroirs, les bacs en plastique, et même sous son lit. Son appartement est à moins de 20 °C. Alors en rentrant chez elle, son premier réflexe est de s’emmitoufler à l’intérieur de gilets de laine pour limiter sa facture d'électricité à 40 euros par mois. Elle refuse de dépenser plus. Pour ne pas avoir froid, toute la journée, elle tricote des pulls pour toute la famille en préparation de l’hiver. Les températures sont encore élevées dehors. Pourtant, il y a du monde aux stands des vêtements chauds sur le marché. Les clients sont en quête de chaleur. La boutique de laine lilloise "Phildar" l’a constaté. La semaine dernière, elle enregistre 40% de vente supplémentaire. Sa spécialité se trouve dans les pelotes de laine, vendues entre 3,29 et 11,49 euros. Plus le prix est élevé, plus le vêtement tricoté sera de qualité. Ses pulls en laine de 67 euros l’unité font la moitié du chiffre d’affaires de la gérante de ces derniers jours. Tf1 | Reportage M. Debut, P. Humez, G. Delobette