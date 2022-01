L'air de Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhône, pollué par un incendie industriel

Du plastique, des pneus, des métaux encore fumants, dix jours après l'incendie, le feu couve encore sous les montagnes de déchets. L'opération est délicate pour les sapeurs-pompiers. Impossible de pénétrer à l'intérieur du bâtiment dont la structure est fragilisée. Les fumées toxiques sont perceptibles aux alentours. Face aux risques pour la santé, la préfecture a recommandé de ne pas pratiquer d'activités sportives en extérieur comme en intérieur. Les habitants, eux, sont inquiets : "on ne sait pas exactement ce qu'on respire". Ce lundi matin, le maire de Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) exprime sa colère. Ce site de stockage ne respectait pas les normes. À l'intérieur, 20 000 m3 de déchets entreposés, bien loin des 1 000 m3 autorisées. La société qui exploitait le site reconnaît des manquements aux règles sur le volume de stockage, sur la protection incendie. Elle l'aurait acheté en mars derniers et entamer les procédures depuis pour la mettre en conformité. Une enquête pour déterminer les circonstances du départ de feu a été ouverte et confiée à la gendarmerie d'Istres. TF1 | Reportage B. Guenais, H. P. Amar