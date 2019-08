L'aire de Boutroux, un espace de repos pour les vacanciers

Les départs en vacances s'annoncent difficiles pour le week-end du 9 août 2019. Ceux qui décident d'emprunter l'autoroute A10 pourront faire un arrêt rapide sur l'aire de repos de Boutroux. Situé sur le passage en direction d'Orléans, on y trouve un food truck et un service de restauration mobile pour les vacanciers. Les animations et les séances de massage y sont gratuites. Dans cette aire, les voyageurs peuvent faire des siestes réparatrices dans l'espace détente avec des coussins géants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.