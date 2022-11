L'aire de covoiturage sans voitures

Dans une ville engorgée, elle a tout pour plaire : des abribus, des panneaux rutilants et de jolies peintures. Et pourtant, "ça ne fonctionne pas du tout", explique un habitant. C'est une aire de plus de 100 mètres de long censée nous permettre de covoiturer au départ du centre-ville. Mais depuis un an qu'elle existe, elle est désespérément vide. Nous avons tenté de nous en servir en choisissant parmi les dix destinations qu'elle propose. Nous avons attendu, mais personne n'est jamais venu nous chercher. Le dépose-minute sert en effet de parking. C'est une aire mal conçue, non référencée sur les applications de covoiturage et surtout mal placée. Mais ce qui agace le plus les riverains, c'est son coût de 300 000 euros. C'est un gâchis que personne ne défend y compris ceux qui l'ont installé, la métropole de Lyon (Rhône). Un nouvel investissement est donc prévu pour revoir son fonctionnement, car elle n'est pas tout à fait inutile. En effet, nous avons vu des collègues s'y donner rendez-vous pour covoiturer. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize